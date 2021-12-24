Брюссельская встреча развивает трехсторонние договоренности в Сочи: Мария Захарова

Встреча руководителей Армении и Азербайджана в Брюсселе развивает трехсторонние договоренности, достигнутые 26 ноября в Сочи. Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, предметное обсуждение этих договоренностей продолжается в трехсторонней рабочей группе под сопредседательством вице-премьеров трех стран.

«В рамках этого механизма обсуждается весь комплекс вопросов разблокирования транспортно-экономических связей на Южном Кавказе, включая восстановление как железнодорожного, так и автомобильного сообщения в регионе», - сказала Захарова.

Она добавила, что при консультационной поддержке России ведется работа по созданию комиссии по делимитации и демаркации государственной границы между Арменией и Азербайджаном.

«Москва приветствует международные усилия, направленные на нормализацию двусторонних отношений. Но в этом случае очень важно учитывать региональные реалии, согласие Еревана и Баку», - сказала Мария Захарова.