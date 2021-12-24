В Армении наблюдается заметная активность в агростраховании: Минэкономики подводит итоги года

В Армении наблюдается заметная активность в сфере агрострахования. Соответствующие органы подводят 2021 год с положительным показателем. По сравнению с 2020 годом в этом году увеличилось количество застрахованных государством посевов и договоров страхования. На пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» начальник Управления сельскохозяйственных программ Министерства экономики РА Ира Паносян отметила, что если в 2020 году насчитывалось 2 300 га застрахованной площади, то в 2021 году она достигла 5 830.

«Заметно увеличилось и количество контрактов. В 2020 году у нас было 1 546 контрактов, в 2021 году – 4 300. Количество подписанных контрактов увеличилось почти в три раза. Программа началась со страхования двух культур, и к 2021 году их количество увеличили до 11. Мы начали со страхования урожая в нескольких регионах, но в 2021 году страхование охватило всю территорию Армении», - сказала Ира Паносян.

Представитель министерства отметила, что государственная программа агрострахования - одна из важных, это новая агрокультура в этой сфере. Государство по программе субсидирует страховые взносы. По ее словам, если рассматривать международный опыт, заметно, что почти во всех странах государственное содействие на начальном этапе реализации программ агрострахования играет важную роль.

«В Армении также эта программа стартовала в рамках государственного и донорского содействия. Решением правительства мы смогли утвердить программу господдержки на 2019 год. В 2020 году уже началась продажа договоров страхования. Эта программа сложная, это новая культура в этой сфере. Страхование каждого продукта, каждого риска требует постоянной работы», - сказала она. Говоря о показателях 2021 года, Ира Паносян отметила, что зарегистрированные данные - это важный результат. Активность и увеличение количества договоров страхования показывают, что продукт был принят сельскими жителями, которые доверились процессу.

Координатор Национального агентства аграрных страховщиков Шогер Барсегян отметила, что в 2021 году по сравнению с 2020 годом у них было довольно много продаж. Был превышен запланированный бизнес-план по сбору страховых взносов.

«По данным на 2021 год, три страховые компании, входящие в агентство, собрали 475 млн драмов страховых взносов. В качестве компенсации фермерам выплачено 320 млн драмов страховых возмещений. В 2021 году убыток составил 67,2%, что является похвальным показателем. Армения должна была достичь этого показателя в 2023 году, но в 2021 году он у нас уже есть», - сказала Шогер Барсегян.

Программа является пилотной, в ближайшее время планируется увеличить количество застрахованных культур. Очень важно снизить уровень риска, связанного с развитием системы страхования. Министерство экономики РА ведет работы в этом направлении.