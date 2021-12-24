Лучшие оперные певцы на концерте «Три тенора» в сопровождении филармонического оркестра исполнят известные арии

Национальный филармонический оркестр Армении выступит с концертной программой «Три тенора» и подарит меломанам новогодний праздник, предоставив им возможность насладиться любимыми оперными ариями, песнями и оперными увертюрами в исполнении лучших армянских теноров.

Как передает «Арменпресс», вечер, на котором выступят известные оперные певцы Липарит Аветисян, Арсен Согомонян и молодой тенор Тигран Акопян, состоится 24 декабря в концертном зале «Арам Хачатрян».

Арсен Согомонян в беседе с журналистами 24 декабря напомнил, что они в концертном исполнении вместе с Филармоническим оркестром уже представляли оперы «Паяцы», «Отелло» и вместе с Эдуардом Топчяном планировали исполнить и оперу «Пиковая дама», однако программы изменились, и в результате родился концерт «Три тенора».

«Классическая музыка не для веселого времяпровождения, но она помогает преодолевать определенные трудности, переживать эмоции, красоту и расслабляться.

Арсен Согомонян, работавший с рядом известных оркестров, подчеркнул, что он получает огромное удовольствие от сотрудничества с филармонией. «То, что мы делали с Эдуардом Топчяном, произведения, которые мы исполняли вместе, получало высокие оценки лучших дирижеров и оркестров, никто не вносил исправлений. Знания маэстро и то, что он дает, незаменимы», - подчеркнул Арсен Согомонян.

Липарита Аветисяна радует, что подобные концерты в конце года, кажется, стали традицией. Он подчеркнул, что подобные инициативы еще раз подчеркивают необходимость классической музыки, которая несет серьезные посылы. «Классическая музыка - это лекарство, я думаю, не может быть лучшего посыла, чем это», - сказал тенор и счел весьма отрадным, что количество молодых слушателей на концертах классической музыки увеличилось.

Тигран Акопян уже не в первый раз выступит с филармоническим оркестром, но впервые разделит сцену с Арсеном Согомоняном и Липаритом Аветисяном. Для него это большая ответственность. «Это очень хороший опыт. И у оркестра, и у теноров есть чему поучиться. Я хочу передать зрителям свои эмоции со сцены и призвать их больше любить оперу», - сказал оперный певец и сообщил, что одно из произведений они исполнят втроем.

Художественный руководитель Национального филармонического оркестра Армении, главный дирижер Эдуард Топчян, который будет дирижировать оркестром, сказал, что они решили выступить с таким концертом, поскольку в силу обстоятельств Арсен Согомонян и Липарит Аветисян находились в Армении. К ним присоединился и Тигран Акопян, который, по словам Эдуарда Топчяна, обязательно добьется мирового успеха.

«Мы много лет сотрудничаем с Арсеном и Липаритом. Они были с нами с самых первых своих шагов. Сегодня они известны во всем мире, и они снова с нами, я и Тиграну желаю новых успехов», - сказал дирижер.

Касаясь деятельности оркестра в 2021 году и программ на 2022 год, Эдуард Топчян признался, что 2021 год был тяжелым, но насыщенным концертами. Маэстро знаменательным событием считает то, что в 2021 году к 250-летию Бетховена им удалось записать шесть симфоний композитора. Планируют записать все. По его словам, они смогли хорошо выступить и сохранить качество оркестра на высоком уровне. На следующий год запланированы гастроли по Европе и другие важные события.