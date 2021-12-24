Москва получила предложение провести заседание совета Россия-НАТО в январе

Москва получила предложение от Североатлантического альянса провести встречу Совета Россия-НАТО в январе, готова к прямому диалогу с организацией, как передает Арменпресс, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы получили такое предложение, могу подтвердить. Сейчас оно в практическом плане рассматривается, как это можно было бы сделать", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.

"Мы подтверждаем готовность к прямому диалогу с НАТО по российскому проекту договоренностей о гарантиях безопасности России, исключающих дальнейшее расширение альянса на восток и размещение ударных систем в непосредственной близости от российских границ", - добавила она.

По словам официального представителя МИД РФ, конкретные сроки встречи в формате Россия-НАТО будут определены позднее.

Ранее в декабре генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о планах организовать в начале 2022 года заседание Совета НАТО-Россия для урегулирования разногласий между альянсом и Москвой.