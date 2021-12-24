В США из-за отказа от вакцинации от COVID уволили 66 морских пехотинцев

Корпус морской пехоты США уволил 66 пехотинцев на прошлой неделе за отказ от вакцинации от коронавируса, как передает Арменпресс, об этом сообщает ABC News.

"Скорость, с которой болезнь передается среди людей, увеличивает риск для наших морских пехотинцев и миссии Корпуса морской пехоты", - говорится в заявлении Военно-морских сил США.

Корпус морской пехоты также отклонил все просьбы об освобождении от вакцинации на религиозной почве.

Уровень вакцинации морских пехотинцев является самым низким среди военнослужащих США. На военно-морском флоте, в военно-воздушных силах и в армии США 98% военных получили хотя бы одну вакцину.