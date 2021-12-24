В Армении будет проходить Церемония вручения ежегодной премии «Лучший работодатель»

В Армении в сотрудничестве правительственных и неправительственных организаций ежегодно будет проводиться Церемония награждения ежегодной премией «Лучший работодатель». Из кандидатов на премию будет составляться рейтинг 10 лучших работодателей.

Для претворения в жизнь этой инициативы на пресс-конференции, созванной в пресс-центре «Арменпресс», между Инспекционным органом здравоохранения и труда РА, Союзом промышленников и предпринимателей Армении, Республиканским союзом работодателей Армении, Конфедерацией профсоюзов Армении, Союзом предпринимателей «Манташов» был подписан меморандум. Как отметил руководитель ИОЗТ при Министерстве здравоохранения РА Акоп Авагян, они не только проводят проверки и при необходимости штрафуют компании, но и внедряют механизмы поощрения работодателей.

«Наш подход - не разрывать связи между государственным сектором, бизнес ассоциациями и профсоюзами. Благодарю всех своих коллег за то, что они присоединились к этой инициативе. Проверяющий орган, помимо штрафов, вводит еще и стимулирующий механизм», - сказал Акоп Авагян.

К марту следующего года представители организаций, присоединившихся к инициативе, разработают критерии для выбора «Лучшего работодателя». Инициаторы не спешат сообщать, что же будет учитываться. Акоп Авагян лишь упомянул, что будет учтен тот факт, появлялся ли этот работодатель в их поле зрения, были ли претензии в отношении компании. Будут отбираться работодатели, которые не будут иметь нарушений в течение года, работодатели, которые в течение года внедрили новые механизмы защиты трудового законодательства.

Председатель Республиканского союза работодателей Армении Гагик Макарян отметил, что они учтут и тот факт, насколько улучшены физические условия труда, какие шаги предпринимаются в связи с защитой трудовых прав, обучением и другими вопросами. По его словам, эта инициатива очень важна, это один из шагов по поощрению работодателей.

«Мы поддерживаем системы управления охраной труда и оценки рисков, а также внутреннюю политику по улучшению этих условий. Сегодняшняя нехватка рабочей силы и жесткая конкуренция способствовали значительному изменению мышления работодателей. И дело не в том, что работодатели склонны эксплуатировать своих сотрудников. Работодатели заинтересованы в том, чтобы их сотрудники были здоровыми и обеспечивали необходимую производительность. Думаю, эта инициатива станет хорошим стимулом для работодателей», - сказал Гагик Макарян.

По предварительным данным, первая церемония награждения состоится в конце следующего года.