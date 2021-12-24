Глава Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ) Лотар Вилер не исключил, что к концу года половина всех новых случаев инфицирования коронавирусом в Германии придется на омикрон-штамм. Такое мнение он высказал в опубликованном в пятницу интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В зависимости от того, как мы будем себя вести, вирус будет распространяться быстрее или медленнее. Не исключено, что к концу года уже половина всех новых случаев заражения будет связана с вариантом "омикрон", - отметил Вилер. Вместе с тем он уточнил, что это также может затянуться до первой, второй или даже третьей недели января.

Кроме того, глава Института Коха напомнил, что омикрон-штамм очень заразен и распространяется гораздо быстрее, чем вариант "дельта". "Вспышки [инфицирования] "омикроном" впечатляют. Очень многие люди, которые находятся в одной комнате с инфицированным, могут заразиться. Очень многие также заболевают", - подчеркнул Вилер, добавив, что заболеть могут и вакцинированные люди.

В четверг в ФРГ был зафиксирован первый случай смерти пациента, инфицированного омикрон-штаммом коронавируса. Умер человек в возрасте 60-79 лет. В связи со стремительным распространением варианта "омикрон" канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил о начале в стране пятой волны пандемии, которая может быть агрессивнее, чем все предыдущие.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность. Кроме того, штамм "омикрон" потенциально может распространяться быстрее других. Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки.