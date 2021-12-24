В Армении продолжается высокая степень заболеваемости острыми респираторными инфекциями

В амбулаториях, поликлиниках, больничных организациях и при вызовах скорой помощи в Республике Армения регистрируется высокая степень заболеваемости острыми респираторными инфекциями.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минздрав РА, уточняя, что наивысшая активность зарегистрирована в Ереване, в Арарате, Гегаркунике, Тавуше и Котайке.

По результатам мониторинга, проведенного специалистами Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава, заболеваемость в 2,2 раза превышает эпидемический порог и в 2 раза превышает его за аналогичный период прошлого года. Анализ по возрастным группам показывает, что заболеваемость выше среди детей до 4 лет и от 5 до лет.

За последние 4 недели лабораторно подтверждено 76 случаев вируса гриппа подтипа H3, 30 из которых - среди беременных.

Во избежание заражения острой респираторной инфекцией, а также во избежание осложнений заболевания, Министерство здравоохранения напоминает и призывает:

получить вакцинацию от сезонного гриппа, обратившись в организацию первичной охраны здоровья;

избегать общения с больными гриппом;

если вы больны, оставайтесь дома, детям с гриппом не разрешайте посещать школу и детский сад, обеспечьте консультацию и лечение врача;

если вы больны, пригласите участкового педиатра, терапевта или семейного врача и не занимайтесь самолечением;

не используйте антибиотики, так как они не указаны при лечении гриппа и острых респираторных инфекций;

одевайтесь в соответствии с погодой;

сохраняйте правила поведения при кашле и чихании;

пейте как можно больше жидкости;

часто проветривайте закрытые помещения;

соблюдайте личную гигиену.

Прививки от сезонного гриппа бесплатные, могут производиться одновременно с другими прививками, в том числе и с прививкой от коронавируса и с любым перерывом.