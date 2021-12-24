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СМИ: не менее 27 человек погибли при пожаре на пароме в Бангладеш

СМИ: не менее 27 человек погибли при пожаре на пароме в Бангладеш

По меньшей мере 27 человек погибли в результате пожара, который произошел на пароме в Бангладеш. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в пятницу агентство Xinhua со ссылкой на официальные источники.

По их данным, на борту судна находились порядка тысячи человек. Паром следовал из Дакки в южный округ Баргуна. Возгорание произошло примерно в 200 км к югу от столицы республики.

Причины случившегося не приводятся.


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