СМИ: не менее 27 человек погибли при пожаре на пароме в Бангладеш

По меньшей мере 27 человек погибли в результате пожара, который произошел на пароме в Бангладеш. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в пятницу агентство Xinhua со ссылкой на официальные источники.

По их данным, на борту судна находились порядка тысячи человек. Паром следовал из Дакки в южный округ Баргуна. Возгорание произошло примерно в 200 км к югу от столицы республики.

Причины случившегося не приводятся.