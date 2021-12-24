Дорожный департамент сообщает, что по состоянию на 09:00 24-го декабря в Вайке, Капане и Мегри идет снег. На автодорогах Апарана, Арагаца, Спитака, Туманяна, Раздана, Севана, Берда, Гавара, Сисиана, Ахуряна, также на дорогах Ванадзор-Дилижан, Ванадзор-Степанаван и Ором-Артик-Алагяз - местами гололедица.

Как передает «Арменпресс», в сообщении Дорожного департамента отмечается, что перевал Варденяц проходим для легковых транспортных средств, для грузовых автомобилей и транспортных средств с прицепом - труднопроходим. Для движения по перевалу Варденяц водителям транспортных средств с прицепом рекомендуется применять цепи.

Все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.

Дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.

Во избежание несчастных случаев, ДТП и блокирований водителям рекомендуется ездить лишь на автомобилях, снабженных зимними шинами.