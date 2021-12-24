Европейские индексы - 23-12-21
МОСКВА, 24 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 23 декабря:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.04% и составил 15756.31 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.77% и составил 7106.15 пункта, британский FTSE вырос на 0.43% и составил 7373.34 пункта, а российский RTSI снизился на 0.88% и составил 1587.87 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 09:35 Европейские индексы - 23-12-21
- 09:33 Американские индексы выросли - 23-12-21
- 09:31 Цены на цветные металлы - 23-12-21
- 09:30 Цены на драгоценные металлы выросли - 23-12-21
- 09:29 Цены на нефть выросли - 23-12-21
- 23.12-21:10 Начальник Миграционной службы Армении принял участие в заседании программы EMERGE
- 23.12-21:05 Британия приветствовала желание РФ начать переговоры по ситуации вокруг Украины
- 23.12-20:24 Турция и Катар достигли соглашения по управлению аэропортом Кабула
- 23.12-20:10 В МИД Украины заявили, что Киев не готовится к военной операции в Донбассе
- 23.12-20:06 Президент Арцаха обсудил ряд проблем с представителями администрации и руководителями общин Гадрутского района
- 23.12-19:55 Работники должны сдавать ПЦР-тесты: разъяснения министерства здравоохранения
- 23.12-19:38 Кандидата в президенты Франции Валери Пекресс включили в “черный список” Азербайджана
- 23.12-19:05 Зажглись огни главной ёлки Республики
- 23.12-18:42 КС признал антиконституционным требование от работников сдавать ПЦР-тесты за свой счет
- 23.12-18:16 Цифровые процессы должны иметь для людей ежедневное практическое значение: премьер-министр
- 23.12-17:57 Никол Пашинян проводит встречу с депутатами фракции «Гражданский договор»
- 23.12-17:51 Америабанк привлек капитал второго уровня на сумму 15 млн евро от компании «Триодос Инвестмент Менеджмент»
- 23.12-17:46 Предстоящие на 24 декабря мероприятия
- 23.12-17:38 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 23-12-21
- 23.12-17:36 Азиатские индексы выросли - 23-12-21
- 23.12-17:27 Ученый предупредил о "чудовищной" волне коронавируса в США
- 23.12-17:16 Генсек ОДКБ почтил память жертв Геноцида армян
- 23.12-16:45 Состоялась встреча главы МИД Армении и генерального секретаря ОДКБ
- 23.12-16:40 Новая программа ЮНИДО будет способствовать развитию метрологии в Армении
- 23.12-16:36 Путин: РФ готова обсуждать вопросы о гарантиях безопасности в том числе на площадке ОБСЕ
12:07, 17.12.2021
Просмотрели 1674 раз Вопрос требует консенсусного решения: МИД Армении об обсуждении вопроса предоставления Азербайджану статуса наблюдателя
11:43, 17.12.2021
Просмотрели 1668 раз Авиакомпания «FLYONE ARMENIA» отменила все рейсы в Россию с 20 декабря по 31 января
19:40, 17.12.2021
Просмотрели 1355 раз Песков заявил, что Путин и Байден не друзья
14:47, 18.12.2021
Просмотрели 1239 раз АРМЕНПРЕСС продолжит свой твердый курс с такой же ответственностью и беспристрастностью. Сасун Хачатрян
16:27, 17.12.2021
Просмотрели 1205 раз Армен Саркисян обратил внимание представителя ЮНИСЕФ в Армении на проблемы детей приграничных населенных пунктов