Время в Ереване: 11:07:36,   23 Декабрь

Британия приветствовала желание РФ начать переговоры по ситуации вокруг Украины

Британия приветствовала желание РФ начать переговоры по ситуации вокруг Украины

Власти Великобритании приветствуют сигналы российской стороны о желании начать переговоры для снижения напряженности ситуации вокруг Украины. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг заявлении главы МИД Соединенного Королевства Элизабет Трасс.

"Единственный выход из сложившейся ситуации лежит через диалог, и я приветствую тот факт, что Россия направила сигнал о желании начать переговоры в январе", - сказано в заявлении.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]