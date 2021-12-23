Британия приветствовала желание РФ начать переговоры по ситуации вокруг Украины

Власти Великобритании приветствуют сигналы российской стороны о желании начать переговоры для снижения напряженности ситуации вокруг Украины. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг заявлении главы МИД Соединенного Королевства Элизабет Трасс.

"Единственный выход из сложившейся ситуации лежит через диалог, и я приветствую тот факт, что Россия направила сигнал о желании начать переговоры в январе", - сказано в заявлении.