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Зажглись огни главной ёлки Республики

Зажглись огни главной ёлки Республики

На площади Республики зажглись огни главной елки страны.

Как сообщает Арменпресс, мэрия Еревана сообщила, что в этом году новогодние мероприятия, салюты не будут проводиться, рождественская ярмарка мэрии работать не будет.

По случаю Нового года и Рождества елки будут установлены в административных районах Еревана.


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