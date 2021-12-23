Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 23-12-21

ЕРЕВАН, 23 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 23 декабря, курс доллара США сократился на 0.92 драмa и составил 478.22 драм. Курс евро вырос на 0.74 драмa и составил 541.35 драм. Курс российского рубля вырос на 0.03 драмa и составил 6.52 драм. Курс британского фунта вырос на 4.37 драмa и составил 640.86 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 67.66 драмa и составила 27564.53 драм. Цена серебра сократилась на 1.98 драмa и составила 348.4 драм. Цена платины выросла на 125.98 драмa и составила 14591 драм.