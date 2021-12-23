"Чудовищная" волна коронавируса начинается в США, число заболевших может превысить данные, зафиксированные в прошлых декабре и январе, заявил практикующий кардиолог, профессор геномики и директор Института трансляционных исследований Скриппса Эрик Тополь, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости․

В среду в США зарегистрировали самое большое с января число заболевших коронавирусом - 243 619. Ранее американский президент Джо Байден заявил, что штамм коронавируса "омикрон" стал доминирующим в стране.

"Идет новая чудовищная волна заболеваний, которая превысит показатели декабря и января прошлого года. Мы зависим от нашей "иммунной стены" (вакцин и иммунитета от перенесенного коронавируса), чтобы защититься от удара "омикрона". Сегодня более двух тысяч смертей были вызваны "дельтой", - пишет Тополь в Twitter.

Ранее учёный заявлял, что США отрицает опасность пандемии, думая, что они будут невосприимчивы к тому, что происходит в Европе. Тополь считает, что США слишком поздно переходят к реальным действиям против коронавируса. Учёный неоднократно призывал правительство США к продвижению вакцинации и ревакцинации, введению бустерной дозы вакцины и усилению ограничительных мер.

Согласно информации университета Хопкинса, за все время в США коронавирусом заразились более 51 миллиона человек, скончались более 810 тысяч инфицированных.