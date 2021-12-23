Одна новая почтовая марка, посвященная теме «100-летие со дня основания Коммунистической партии Китая»

23-ого декабря 2021 года в обращение выходит одна почтовая марка, посвященная теме «100-летие со дня основания Коммунистической партии Китая».

На почтовой марке с номиналом 390 драм изображено здание в Шанхае, где в 1921 году прошел первый съезд Коммунистической партии Китая. На почтовой марке также изображена надпись «100-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ» на армянском и английском языках, а также изображен логотип, посвященный 100-летию со дня основания Коммунистической партии Китая.

Дата выпуска: 23 декабря 2021 г.

Дизайнер: Давид Довлатян

Типография: Cartor, Франция

Размер: 24,0 x 40,0 мм

На одном листе: 10 шт.

Тираж: 50 000 шт.