Ковид-статистика Грузии: 68 скончавшихся за сутки

За последние сутки в Грузии зафиксировано 2 164 новых случая инфицирования COVID-19, скончались 68 пациентов, как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба правительства.

Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 918 641 случай заболевания коронавирусом, 13 289 стали жертвами COVID-19.

За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 3 767 человек, с начала пандемии – 873 178.

В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 1 074 новых случая инфицирования.

На данный момент в Грузии 32 148 активных случаев заболевания, 5 327 человек находятся на стационарном лечении. Состояние 1 336 пациентов тяжелое, из них 309 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 009 граждан помещены в ковид-гостиницы. 25 812 человек проходят курс лечения на дому.

В карантинных пространствах остаются 34 человека, в самоизоляции – 33 993.

В Грузии за последние сутки сделано 43 437 тестов на коронавирус: 25 020 – на антиген, 18 417 – ПЦР-теста.

Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 22 декабря, составляет 4,98%, за две недели – 6,43%, за семь дней – 5,94%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Новый штамм COVID-19 "омикрон" был зафиксирован в стране 20 декабря 2021 года.