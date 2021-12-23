Будет создана возможность сохранить тариф на поставляемый в Армению газ

Правительство одобрило предложение подписать протокол о внесении изменений в Договор купли-продажи акций ЗАО «АрмРосГазпром» и о дальнейшей деятельности от 2 декабря 2013 года между Правительством Республики Армения и Правительством Российской Федерации.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает правительство РА, отмечая, что согласно обоснованию, готовящемуся к подписанию проекту протокола, планируется ежегодно компании «Газпром Армения» выплачивать 31,79 млн долларов в качестве оплаты за годовую мощность 5-го энергоблока Раздан ГЭС.

Неполная нагрузка 5-го энергоблока Раздан ГЭС во многом была вызвана отсутствием торговых соглашений, а также задержкой строительства линии электропередачи Иран-Армения в 400 кВ. Из-за незавершенной работы энергоблока не только не окупились вложения ОАО «Газпром», но и увеличились кредитные обязательства, достигнув порядка 100 миллионов долларов.

Как сказано в сообщении правительства, выполнение условий, изложенных в протоколе, будет способствовать возобновлению работы 5-го энергоблока Раздан ГЭС, а также позволит сохранить стабильную цену на поставляемый в Армению газ в течение десяти лет, 165 долларов за 1 000 к/м (7900 ккал/к/м). Кроме того, протоколом предусмотрено урегулирование вопросов, связанных с погашением около $ 30 млн. обязательств Ереванской ТЭЦ перед ЗАО «Газпром Армения».