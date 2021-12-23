Переговоры с Ираном возобновятся 27 декабря

Переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе возобновятся в Вене 27 декабря. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщил заместитель генерального секретаря внешнеполитической службы ЕС и координатор совместной комиссии по СВПД Энрике Мора.

"Переговоры в Вене возобновятся в понедельник, 27 декабря. Совместная комиссия по СВПД соберется для обсуждения и определения дальнейших действий. Важно нарастить темп для [решения] ключевых неурегулированных проблем и двигаться дальше, тесно сотрудничая с США. Добро пожаловать на восьмой раунд (переговоров по ядерной сделке с Ираном - прим. ТАСС)", - написал он на своей странице в Twitter.