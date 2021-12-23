Премьер-министр Армении принял генерального секретаря ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Аппарате премьер-министра.

Премьер-министр приветствовал генсека ОДКБ, отметив, что его визит в Ереван - хорошая возможность обсудить текущую ситуацию в регионе ОДКБ, а также подвести итоги деятельности ОДКБ в 2021 году. «Мы поговорим о том, какие программы и задачи у нас есть в 2022 году, поговорим о механизмах дальнейшего развития организации, о том, какие нормативные акты появились. Конечно, мы и о текущей ситуацию в регионе и в зоне ответственности ОДКБ в целом. Это очень важно. Было бы интересно услышать Ваши оценки», - сказал Никол Пашинян.

Станислав Зась поблагодарил за встречу, добавив, что уже разработан основной плановый документ деятельности ОДКБ на следующий год. «Это реализация решений сентябрьских заседаний - приоритетов, поставленных армянской стороной в период его президентства. Мы уже разработали этот документ и согласовали его со всеми нашими государствами. Хочу отметить, что в этом плане наш основной документ, над которым будут работать Секретариат, Генеральный штаб и другие органы, отражает все инициативы и предложения, высказанные в ходе осенней встречи в Душанбе министров иностранных дел, обороны и со стороны руководителей государств. Он отражает все приоритеты, которые Вы поставили во время осенней сессии в Душанбе. Иными словами, наши государства подтвердили, что готовы работать в следующем году с теми же приоритетами, которые были предложены, в том числе и страной-председателем, Арменией», - сказал генсек ОДКБ.

На встрече обсуждалась текущая ситуация в зоне ответственности ОДКБ, проблемы и шаги, направленные на преодоление вызовов, а также программы и меры, предусмотренные организацией на 2022 год.