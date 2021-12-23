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Россия и Китай разрабатывают высокотехнологичное вооружение, заявил Путин

Россия и Китай разрабатывают высокотехнологичное вооружение, заявил Путин

Россия и Китай совместно разрабатывают высокотехнологичное вооружение. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Китайская армия в значительном объеме оснащается самыми передовыми системами оружия. Мы разрабатываем даже вместе отдельные высокотехнологичные виды вооружений. Мы работаем в космосе, в сфере авиации, причем и по самолетам, и по вертолетам. И, наконец, мы развиваем сотрудничество между вооруженными силами. Это и совместные учения, это участие в международных военных играх. Это совместное патрулирование на море и в воздухе", - сказал Путин на большой пресс-конференции.

 


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