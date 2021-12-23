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Боррель: дискуссии о безопасности в Европе должны основываться на укреплении ОБСЕ

Боррель: дискуссии о безопасности в Европе должны основываться на укреплении ОБСЕ

Любые реальные дискуссии о безопасности в Европе должны основываться на укреплении обязательств в рамках ОБСЕ, а не вести к их разрушению. Как передает Арменпресс, об этом написал в Twitter в четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Обсудил с действующим председателем ОБСЕ (главой МИД Швеции) Анн Линде ситуацию в сфере безопасности в Восточной Европе. Любые реальные дискуссии по безопасности в Европе должны основываться на укреплении обязательств в рамках ОБСЕ - реальных основах европейской безопасности, а не вести к их разрушению", - написал Боррель.

 


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