26 октября президент Армен Саркисян нанес первый в истории новой независимой Армении визит в Саудовскую Аравию, одну из ключевых стран арабо-исламского мира.

18 декабря в Армению прибыл главный редактор ведущей англоязычной ближневосточной ежедневной газеты «ArabNews» Фейсал Аббас.

Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на официальный сайт президента Армении, 23 декабря «ArabNews» опубликовала эксклюзивное интервью президента Армена Саркисяна. Наряду с видеороликами была опубликована статья Фейсала Аббаса, подводящая итоги интервью, в которой автор особо отметил:

«Армен Саркисян войдет в историю как первый президент Армении, который после приобретения Арменией независимости в 1991 году, в октябре этого года с официальным визитом побывал в Саудовской Аравии. Хотя наши страны не враждовали, дипломатических отношений между ними в 1988-1994 годах не было. Причина заключалась в поддержке Эр-Рияда Азербайджану в первой карабахской войне, во время карабахского конфликта».

Ниже приводится перевод части интервью Армена Саркисяна, посвященной отношениям между Арменией и Саудовской Аравией.

- Это был первый визит президента Армении с момента обретения независимости. Не могли бы Вы рассказать подробнее о том, как прошел визит, каковы его результаты и, самое главное, когда можно ожидать установления дипломатических отношений?

- За более чем 30 лет независимости у нас не было дипломатических отношений с Саудовской Аравией. Саудовская Аравия - очень мощная, влиятельная и многообещающая страна. А Армения, будучи маленькой страной, первой приняла христианство. В течение этих 30 лет армяне ездили в Саудовскую Аравию, работали там, и многие армяне добились там успехов. Я думаю, что нет веских причин не устанавливать отношений.

Когда я стал президентом, одной из моих основных целей было установление дипломатических отношений с Саудовской Аравией. На все это я получил очень хороший отзыв от наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана. Мы начали общаться, писать друг другу письма о наших религиозных, национальных или государственных мероприятиях. Они заключали уважительное оношение и глубокий смысл. Так постепенно начались особые отношения мы заговорили о возможности установления дипломатических отношений. Кульминацией этого общения стал мой визит в столицу страны Эр-Рияд.

Мои короткие, но содержательные беседы с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом были особенными. В первую очередь, они касались взаимного уважения к нашим государствам и к народам, а также уважительного отношения друг к другу. Затем мы заговорили о наших дипломатических отношениях. Фактически, мы оба согласились с тем, что мой визит положил начало нашим дипломатическим отношениям. Я пригласил государственного министра и наследного принца посетить Армению. Мы договорились, что находимся на пути к установлению дипломатических отношений, открытию посольств и отправке наших послов.

Следующая важная часть наших дискуссий касалась будущего. Я был рад видеть, что наследный принц Мохаммед бин Салман очень сосредоточен на будущем своей страны, региона, Персидского залива и мира. Он изложил свои концепции по развитию новой экономики Саудовской Аравии, от туризма до новых технологий. Он большое значение придает и высоким технологиям, которые, я думаю, необходимы каждой, особенно такой стране, как Армения. Армения, в отличие от Саудовской Аравии, не богата такими природными ресурсами, как нефть и газ. Ряд стран Персидского залива, таких как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты или Катар, вкладывают значительные средства в образование, науку и технологии. И это правильный подход, потому что это будущее человечества, будь то искусственный интеллект, математическое моделирование или биотехнология.

Я встречался и общался со многими людьми. Самыми важными для меня были беседы с Его Величеством. Как лидер страны он ведет свой народ, страну в правильном направлении. Точно так же мы беседовали и с государственным министром. Я полностью удовлетворен. Мы говорили о будущем наших двух народов, которое должно быть новым, с новыми технологиями и с новыми нравами. Мы должны упорно трудиться, чтобы просвещать наши народы. Армянская диаспора гораздо лучшше знакома с Саудовской Аравией, поскольку многие из них, будучи гражданами Америки, Ливана и т. д., посещали Саудовскую Аравию и вели там дела. В Армении на местном уровне, пожалуй, есть некоторые стереотипы, что можно сказать и о Саудовской Аравии, где также могут быть мнения об Армении, которые не имеют ничего общего с реальностью. Открытие дверей, установление не только дипломатических, но и культурных и экономических связей, продвижение туризма поможет лучше узнать друг друга. Нам есть что показать.