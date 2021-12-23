Семена чиа являются настоящим суперпродуктом, богатым клетчаткой, белками, полезными жирами и другими важными веществами, которые поддерживают здоровье․ Как передает Арменпресс, об этом пишет портал Food News.

Семена чиа стали популярными совсем недавно, хотя известны они уже тысячи лет, отмечает автор материала. "Сегодня они стали главным продуктом для тех, кто следит за своим здоровьем. Семена чиа универсальны и не обладают ярким вкусом, это позволяет с легкостью включать их в рацион", - говорится в статье.

К примеру, всего в двух чайных ложках этих семян содержатся 13% суточной нормы полезных жиров, 40% суточной нормы клетчатки, 17% суточной нормы кальция и 23% суточной нормы магния. Кроме того, в них содержится небольшое количество других питательных веществ, в том числе цинк, фолиевая кислота и витамин С.

Так, благодаря большому количеству растворимой клетчатки семена чиа помогают снизить уровень "плохого" холестерина, что уменьшает риск развития сердечных заболеваний, сообщает Food News. Клетчатка также помогает поглощению сахара в кровотоке, что понижает уровень глюкозы в крови. А содержащиеся в семенах жирные кислоты омега-3 сокращают воспаление и поддерживают здоровье сердца.

Кроме того, в семенах чиа содержатся несколько антиоксидантов, такие как витамин С, лигнин, флавоноиды и фенолокислоты, которые способствуют иммунной защите, сокращая воспаление. "Благодаря отличному балансу белков, полезных жиров и клетчатки семена чиа поддерживают стабильный уровень энергии. Сложные углеводы, содержащиеся в этом продукте, дольше перевариваются, а значит не вызывают скачков уровня сахара, что также может сказаться на уровне энергии", - отмечается в материале.