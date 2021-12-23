Сборная Армении по футболу сохранила в рейтинге ФИФА свою позицию

Сборная Армении по футболу в рейтинге ФИФА сохранила свои позиции.

Как передает «Арменпресс», ФИФА представила последний рейтинг-лист на 2021 год, в котором команда под руководством Хоакина Капароса занимает 92-е место. В предыдущем рейтинге ФИФА сборная Армении также была 92-й.

В первой десятке классификационной таблицы изменений нет. Возглавляет список Бельгия, за ней следуют Бразилия, Франция, Англия, Аргентина, Италия, Испания, Португалия, Дания и Нидерланды.