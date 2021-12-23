Совбез ООН сделал гуманитарное исключение из режима санкций в отношении талибов

Совет Безопасности ООН принял резолюцию о "гуманитарном исключении" из режима санкций в отношении движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация). Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт ООН.

В частности, члены Совбеза постановили, что предоставление средств на оказание гуманитарной помощи Афганистану не является нарушением требования о замораживании всех активов талибов.

"Совет Безопасности постановляет, что гуманитарная помощь и другая деятельность, направленная на удовлетворение основных потребностей населения в Афганистане, не является нарушением пункта 1(a) резолюции 2255 (2015) ... ", - говорится в принятой резолюции.

Ее авторы разрешили обрабатывать и выплачивать средства, а также разморозить активы или экономические ресурсы, необходимые для обеспечения своевременного оказания гуманитарной помощи в Афганистане или для поддержки такой деятельности.

Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, Координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс приветствовал принятую Совбезом резолюцию о гуманитарном исключении из режима санкций ООН в отношении Афганистана.

"Это важное решение позволит принять срочные гуманитарные меры по спасению жизней и обеспечению средств к существованию в Афганистане. Это - свидетельство того, насколько серьезно государства-члены воспринимают шокирующий уровень нужды и страданий в стране", - подчеркнул Гриффитс.

Сайт ООН сообщает, что в Афганистане в настоящее время работают около 160 национальных и международных гуманитарных организаций, которые оказывают населению важную продовольственную и медицинскую помощь, поддерживают развитие сельского хозяйства, содействуют в налаживании образования, водоснабжения и санитарии.

"Афганистану предстоит пройти непростой путь. Эффект от нашей помощи зависит, в том числе, от сотрудничества де-факто властей страны и от гибкости схемы финансирования", - заявил представитель ООН.

Он также призвал сделать все возможное для сохранения жизни афганцев и обеспечения достойного будущего для всех жителей этой страны.