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СМИ: в Кабуле прогремел взрыв возле отделения выдачи паспортов

СМИ: в Кабуле прогремел взрыв возле отделения выдачи паспортов

Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана в четверг. Как передает Арменпресс, об этом сообщило местное агентство Khaama Press.

По его информации, инцидент произошел возле центрального отделения выдачи паспортов в одном из оживленных районов в южной части Кабула. Как уточняют очевидцы, взрыв прогремел в результате детонации магнитной мины, которая была прикреплена к стоявшему возле административного здания автомобилю.

Другие подробности случившегося пока не приводятся.


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