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Необязательно, чтобы бустерная доза вакцины была той же, что первые две: Анаит Аванесян

Необязательно, чтобы бустерная доза вакцины была той же, что первые две: Анаит Аванесян

Министр здравоохранения заявила, что необязательно, чтобы бустерная доза вакцины была той же, что первые две. «Исследования показывают, что изменение вакцины в определенном смысле влияет и на повышение эффективности, следовательно, нет никакой разницы, какой будет третья доза вакцины», - как передает «Арменпресс» сказала в беседе с журналистами Аванесян.

Министр отметила, что в настоящее время для правительства важно, чтобы граждане получили первые два компонента, в дальнейшем увидят, как будет развиваться ситуация.

По словам министра, более 60% работающих граждан уже вакцинированы.

«Это означает, что предпринятые нами меры и ограничительные процедуры оказали свое положительное влияние, и граждане активно вакцинируются. Это сыграет очень важную роль в формировании общественного иммунитета» - заключила Аванесян.


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