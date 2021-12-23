Байден допустил, что некоторым категориям американцев понадобится четвертая доза вакцины

Американские специалисты выясняют, требуется ли определенным категориям населения США четвертая доза вакцины от коронавируса, такая вероятность есть. Как передает Арменпресс, об этом президент страны Джо Байден заявил в опубликованном в среду интервью телекомпании ABC.

"Я советуюсь с учеными. Уверен, что ученые уделяют самое пристальное внимание тому, понадобится ли еще одна бустерная прививка. Увидим", - сказал он.

"Это остается возможностью", - отметил президент США, отвечая на уточняющий вопрос.

Во вторник премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поддержал рекомендацию экспертов министерства здравоохранения еврейского государства о введении четвертой дозы вакцины от коронавируса медицинским работникам и лицам от 60 лет и старше.