Правительство утвердило результаты выборов ректоров ЕГУ и ЕГМУ

На заседании правительства утверждены результаты выборов ректоров Ереванского государственного медицинского университета и Ереванского государственного университета. Как передает «Арменпресс», ректор ЕГМУ Армен Мурадян поблагодарил за содействие в эти годы и представил предстоящие программы.

«Мы реализуем очень амбициозные программы, интернационализация происходит не только в образовательном процессе. Мы проводим амбициозную программу по развитию клинического направления в международной сфере. На данный момент готов Центр исследований мозга, который мы сможем открыть через месяц, инвестировано 2 миллиона долларов. За последние 5 лет мы создали в ЕГМУ около 700 рабочих мест», - представил Армен Мурадян.

На заседании правительства были подтверждены и результаты выборов ректора ЕГУ. Ректором ЕГУ избран Ованнес Ованнисян. Ованнес Ованнисян отметил, что для него большая честь возглавить Ереванский государственный университет.

«За эти месяцы мы инициировали множество изменений, реформ, открыли ряд новых лабораторий, разработали новые магистерские программы по ряду новых направлений. Я думаю, что ЕГУ еще скажет свое слово и сыграет большую роль в развитии нашей страны», - сказал Ованнисян.