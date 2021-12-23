Фракции «Айастан» и «Честь имею» отклонили предложение о закрытой встрече с Николом Пашиняном

Парламентские фракции «Айастан» и «Честь имею» отклонили предложение о проведении закрытой встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как передает «Арменпресс», об этом сообщили оппозиционные фракции Парламента.

В сообщении отмечено, что председатель Национального собрания Ален Симонян передал оппозиционным фракциям предложение провести закрытую встречу с премьер-министром Николом Пашиняном.

«Оппозиционные фракции заявили, что будут участвовать во встрече лишь при открытых, равных и подотчетных перед народом условиях» что было отклонено. Следовательно, мы вновь подтверждаем нашу позицию относительно нецелесообразности закрытых встреч», - говорится в сообщении оппозиции.