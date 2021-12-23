Акоп Аршакян и посол Индии в Армении подчеркнули значение коридора Север-Юг

Вице-спикер Национального собрания, руководитель группы дружбы Армения-Индия Акоп Аршакян принял чрезвычайного и полномочного посла Республики Индия в Армении Кишана Дан Деваля. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

На встрече присутствовали также члены группы дружбы Цовинар Варданян, Тагуи Казарян, Тигран Абрамян и Нарек Бабаян.

Вице-спикер НС отметил, что богатое историческое прошлое армяно-индийских отношений - лучшая основа для расширения межгосударственных связей. В этом контексте Акоп Аршакян отметил значение действенного участия и эффективной работы посла.

«За 29 лет, прошедших с момента установления дипломатических отношений между Арменией и Индией, нашим странам удалось имеющие глубокие исторические корни и дружественные связи превратить в теплые и партнерские межгосударственные отношения», - подчеркнул Акоп Аршакян. В рамках межпарламентского сотрудничества он особо подчеркнул роль групп дружбы.

Говоря о нагорно-карабахском вопросе, вице-спикер НС отметил важность скорейшего возвращения армянских пленных из Азербайджана и невыполнение этим государством положений трехстороннего заявления от 9 ноября. Он подчеркнул, что наша страна ценит взвешенные заявления Индии в связи с этим вопросом и ее роль на международной арене. Акоп Аршакян подчеркнул, что Армения подтверждает свою поддержку Индии в вопросе Джамму и Кашмира, и выразил надежду, что этот вопрос будет разрешен мирным путем.

По словам Аршакяна, Армения взаимовыгодно сотрудничает с дружественной Индией в различных сферах. В качестве положительного факта он отметил, что в 2019 г. экспорт в Индию увеличился почти в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 73,4 миллиона долларов США, а товарооборот между двумя странами увеличился примерно в 2,7 раза.

Касаясь отраслевого сотрудничества, Акоп Аршакян особо остановился на деятельности Армяно-индийского центра передового опыта в области информационных и телекоммуникационных технологий. С точки зрения расширения сотрудничества в сферах туризма и развития бизнеса особое внимание было уделено осуществлению прямых рейсов между двумя странами. Было также упомянуто о программах обмена студентами в сфере образования, в частности, было отмечено, что более 3 000 индийских студентов получают образование в Армении. Была подчеркнута важность транспортного коридора Север-Юг и его международное значение. Между парламентами Армении и Индии было достигнуто соглашение о пересмотре и расширении Меморандума о сотрудничестве 2005 года.

Посол также отметил углубление армяно-индийских отношений и отметил, что в ближайшее время в Парламенте Индии будет сформирована группа дружбы. Он отметил, что для углубления межпарламентских связей необходимы взаимные визиты членов групп дружбы. Кишан Дан Деваль подчеркнул необходимость урегулирования нагорно-карабахского конфликта путем мирных переговоров и в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Члены группы дружбы также отметили, что они готовы приложить все усилия для реализации взаимовыгодных программ.

Были обсуждены новые перспективные направления двустороннего сотрудничества, ряд других программ обмена студентами в сфере образования, была подчеркнута необходимость углубления сотрудничества в различных сферах.