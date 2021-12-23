Байден назвал условие, при котором будет участвовать в выборах в 2024 году

Глава Белого дома Джо Байден заявил о готовности бороться со своим предшественником республиканцем Дональдом Трампом на следующих президентских выборах в 2024 году, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Если я буду здоров, как и сейчас, то я буду баллотироваться снова", - сказал Байлен в среду в интервью телекомпании ABC, а на вопрос ведущего о возможной предвыборной гонке с 45-м президентом США ответил утвердительно и спросил с недоумением, почему он "не должен выдвигаться [на второй срок] с Трампом в качестве кандидата".

Очередные президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. Коллегия выборщиков 14 декабря утвердила результаты голосования, согласно которым победу одержал демократ Байден. 20 января состоялась его инаугурация. Трамп долго не признавал поражения и обращался в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов.