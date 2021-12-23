Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Мексики

Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано в среду у юго-западного побережья Мексики. Как передает Арменпресс, об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 286,9 км к юго-западу от мексиканского города Пуэрто-Вальярта (штат Халиско), где проживают более 203,3 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сообщений о разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.