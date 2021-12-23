Дорожный департамент сообщает: по состоянию 09:00 23 декабря участок дороги Горайк-Сисиан труднопроходим для транспортных средств с прицепом.

Как передает «Арменпресс», в сообщении отмечается, что на автодорогах Арагаца, Спитака, Севана, Сисиана, Гориса, Ашоцка и на дороге Ором-Артик-Алагяз - местами гололедица.

Перевал Варденяц проходим для легковых транспортных средств, для грузовых автомобилей с прицепом и тяжелых транспортных средств - труднопроходим. Для движения по перевалу Варденяц водителям транспортных средств с прицепом рекомендуется применять цепи.

Обслуживающие дороги организации проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.

Все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.

«Во избежание несчастных случаев, ДТП и блокирований водителям рекомендуется ездить лишь на автомобилях, снабженных зимними шинами», - говорится в сообщении Дорожного департамента.