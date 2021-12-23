Европейские индексы выросли - 22-12-21
МОСКВА, 23 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 22 декабря:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.95% и составил 15593.47 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.24% и составил 7051.67 пункта, британский FTSE вырос на 0.61% и составил 7341.66 пункта, а российский RTSI вырос на 1.81% и составил 1601.93 пункта.
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