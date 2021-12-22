Эксперт ВОЗ заявил, что мир еще даже не приблизился к концу пандемии

Мир еще даже не приблизился к концу пандемии, но обладает средствами ее победить. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил на брифинге в среду директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Я считаю, что мы не находимся в конце пандемии, мы даже не приблизились к ее завершению. Но у нас есть средства гораздо лучше, чем были до этого, благодаря науке. У нас лучше понимание того, как себя вести с вирусом. Но нам не хватает коллективного желания среди всех стран вести всеобъемлющие и устойчивые программы (борьбы с вирусом – ред.)", - сказал он.