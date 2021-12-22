Время в Ереване: 11:07:36,   22 Декабрь

Шойгу заявил, что ВС РФ являются гарантом сохранения мира в Карабахе

Шойгу заявил, что ВС РФ являются гарантом сохранения мира в Карабахе

Российская группировка войск, дислоцированная на территории Сирии, является гарантом сохранения мира в этой стране, как и личный состав Вооруженных сил РФ в Нагорном Карабахе. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду.

"Более года российские миротворцы обеспечивают условия для налаживания мирной жизни в Нагорном Карабахе и прилегающих районах, содействуют восстановлению отношений между Азербайджаном и Арменией. На данный момент не допущено ни одного серьезного инцидента. Также российская группировка войск по-прежнему выступает гарантом сохранения мира в Сирии", - сказал министр на пленарном заседании Общественного совета при военном ведомстве РФ.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]