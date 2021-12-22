Лукашенко сообщил о задержании в Белоруссии семи человек за попытку совершить теракты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании семи человек за попытку совершить теракты, передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

"Министр внутренних дел мне доложил. Сегодня ночью - вчера днем задержали шесть или семь человек, которые пытались совершить теракты, - сказал президент во время поездки в Гомельскую область, сообщает в среду агентство БелТА. - <…> Против государственных служащих [планировались теракты], особенно против работников прокуратуры, и даже на судей уже покатили". Он уточнил, что "семь человек задержали, одного ищут". "Найдем, вроде в Россию побежал. Но там привезут нам его", - сказал президент.

Лукашенко отметил, что перед конституционным референдумом в республике противники власти пытаются накалить обстановку в стране. "Мы знаем, каких они хотят перемен, как они будут бойкотировать наш референдум. У них важнейшая цель - влезть в государственный аппарат, - сказал Лукашенко. - Поэтому имейте это в виду. Будьте аккуратны при подборе кадров. Потому что мы вместе с милицией, КГБ и прокуратурой, Следственным комитетом до сих пор вытягиваем этих мерзавцев".

Он напомнил, что недавно был задержан пресс-секретарь белорусского мобильного оператора - компании А1 - Николай Бределев. "Центральная фигура у них был. Брал данные и все это перебрасывал", - сказал Лукашенко. По версии следствия, Бределев передавал телеграм-каналам, признанным в стране экстремистскими, некоторые данные абонентов - представителей силового блока и госслужащих.