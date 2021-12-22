Французские власти считают, что в стране складывается критическая ситуация в связи с распространением нового штамма коронавируса "омикрон". Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду официальный представитель правительства, госсекретарь Франции Габриэль Атталь в эфире телеканала BFM.

"Ситуация критическая, - сказал он. - Каждую неделю заражается один из каждых 200 жителей страны". По словам Атталя, из-за нового штамма "омикрон" эпидемиологическая обстановка может вновь резко обостриться.

По данным правительства, в настоящий момент "омикроном" инфицированы около 20% всех заболевших COVID-19 в стране, однако в некоторых регионах этот показатель еще выше. Одновременно Атталь отметил, что более половины пациентов в больницах составляют те, кто до сих пор не прошел вакцинацию от коронавируса.

Как заявил Атталь, пандемия коронавируса не скажется на сроках проведения выборов президента Франции. "Вопрос о переносе выборов на повестке дня не стоит, - заверил он. - Выборы состоятся в срок".

Президентские выборы во Франции пройдут в два тура, 10 и 24 апреля. Действующий президент Эмманюэль Макрон пока не объявил о выдвижении своей кандидатуры на второй срок. Тем не менее предвыборную кампанию уже развернули более 40 претендентов.