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Состоялся телефонный разговор глав МИД Армении и РФ

Состоялся телефонный разговор глав МИД Армении и РФ

22 декабря состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе телефонного разговора был обсужден широкий круг вопросов, связанных с реализацией договоренностей, достигнутых трехсторонним заявлением в Сочи от 26 ноября.

Была подчеркнута важность шагов по деэскалации ситуации и повышению уровня стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе, а также по созданию механизмов делимитации и демаркации границы.


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