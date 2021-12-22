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Национальная сборная Армении проведет товарищеский матч с Норвегией

Национальная сборная Армении проведет товарищеский матч с Норвегией

Национальная сборная Армении проведет товарищеский матч с командой Норвегии. Встреча состоится 29 марта 2022 года на стадионе «Улевол» в Осло.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, это будет третья игра между сборными Армении и Норвегии. Первый раз команды встречались в 2002 году в рамках отборочного раунда чемпионата мира-2002. Матч, прошедший в Осло, имел мирный исход - 0:0. В Ереване же норвежцы взяли верх со счетом 4:1.

Федерация футбола Армении продолжает переговоры на предмет проведения еще одного товарищеского матча. Этот поединок, скорее всего, пройдет 25 марта в Ереване.


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