В Израиле пожилые и медработники смогут получить четвертую дозу вакцины от COVID- 19

Израиль рекомендовал всем людям старше 60 лет получить четвертую дозу вакцины против COVID-19 Pfizer/BioNTech на фоне обеспокоенности быстрым распространением штаммом коронавируса "омикрон". Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Jerusalem Post.

Группа реагирования на пандемию постановила во вторник вечером, что любой человек старше 60 лет и медицинские работники смогут получить четвертую прививку от COVID-19, сообщило министерство здравоохранения. Прививку можно будет сделать через четыре месяца после получения третьей дозы вакцины.

Кроме того, промежуток между получением второй и третьей дозой вакцины сокращен с пяти до трех месяцев.

В своем заявлении премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт приветствовал рекомендации и призвал граждан сделать укол как можно быстрее.

Он отметил, что Израиль был первой страной в мире, которая предложила своим гражданам третью дозу вакцины.

По его мнению, четвертая доза вакцины поможет "преодолеть волну омикрона, которая захлестывает мир".

В конце июля страна начала предлагать бустерные уколы лицам старше 60 лет. С конца августа бустеры стали доступны всем лицам старше 16 лет через пять месяцев после получения второй дозы вакцины.

Решение о вакцинации четвертой дозой вакцины было принято в связи с тем, что за последний день в Израиле было обнаружено более 150 новых случаев заболевания вариантом "омикрон".

По данным министерства здравоохранения, в минувшее воскресенье ежедневное число случаев заболевания COVID-19 в Израиле впервые за два месяца превысило 1 тыс. человек.