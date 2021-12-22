Количество инфицированных новым штаммом коронавируса "омикрон" увеличилось до 24, данные озвучила замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Два первых случая заражения "омикроном" в Грузии лабораторно были выявлены два дня назад – 20 декабря. Инфекция была завезена из США и Дубая.

"У нас уже 24 подтвержденных случая заражения "омикроном". Все они протекают в легкой форме. Лечение им проводится амбулаторно", – заявила Габуния.

Она сообщила, что часть новых случаев была выявлена из контактов двух инфицированных "омикроном" граждан. Новый штамм подтвердился у всех контактировавших с инфицированными.

Как отметила замминистра, все инфицированные "омикроном" вакцинированы.

Вместе с тем глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе сообщил журналистам, что сейчас изучаются еще 53 контакта инфицированных.

Первый случай заражения "омикроном" лабораторно был выявлен 20 декабря . Инфицированными оказались двое граждан Грузии, которые недавно вернулись из США и Дубая. Речь идет о 24-летней молодой женщине и 26-летнем мужчине. Оба они вакцинированы. Эпидемиологи изучали несколько десятков контактов заразившихся.

Вариант коронавируса B.1.1.529 был обнаружен на юге Африки в конце ноября. В его S-белке, отвечающем за заражение клеток, нашли десятки мутаций, которые, как полагают ученые, говорят о высокой трансмиссивности и устойчивости к антителам. При этом специалисты подчеркивают, что окончательные выводы делать рано. Предположительно, он появился в организме с ослабленным иммунитетом, например, у человека, зараженного ВИЧ.

ВОЗ признала штамм "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон". По словам экспертов, его симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.