Заместители министра ОНКС встретились с представителями российских компаний «Ростех» и «Росатом»

Заместители министра образования, науки и культуры и спорта РА Артур Мартиросян и Карен Трчунян провели рабочую встречу с представителями ведущих 3D технологических сфер Российской Федерации «Ростех» и «Росатом». На встрече присутствовал и председатель Комитета науки РА Саргис Айоцян.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве образования, науки и культуры и спорта РА, российскую делегацию представляли генеральный директор Технологического центра «Ростех» Владислав Кочкуров, директор Технологического центра «RusAT», входящего в группу «Росатом», Михаил Турунда, заместитель директора по развитию компании «ЦИТО» Министерства промышленности и торговли РФ Сергей Бушнев, соучредитель Центра «Ситимобил» Ованнес Аракелян, директор концерна «Алмаз Антей» Научно-исследовательского института прикладного материаловедения Любовь Нефедова и исполнительный директор Научного центра «Система» Ашхен Овсепян.

Заместитель министра образования и науки РА Артур Мартиросян отметил, что Армения имеет широкий спектр сотрудничества с российской стороной в сферах образования, науки и вопросов молодежи.

«Чтобы повысить эффективность сотрудничества, необходимо конкретизировать задачи, поставив более целенаправленные, четкие цели. Я убежден, что обе стороны готовы к укреплению сотрудничества», - сказал он.

Заместитель министра образования и науки Карен Трчунян, коснувшись сотрудничества в сфере высшего образования и науки, уделил приоритетное внимание реализации двусторонних программ, направленных на развитие 3D технологического образования. Он отметил, что в этом плане первостепенное значение имеет предпочтение естественных предметов, что считается основой для дальнейшего развития индустрии 3D-технологий и науки. Было отмечено, что существует армяно-российская межгосударственная программа, в рамках которой ежегодно около 200 армянских студентов получают образование в российских вузах. В рамках межгосударственной программы граждане России также имеют возможность учиться в вузах Армении.

Члены российской делегации представили приоритеты развития технологического образования, отметив, что у них большой спрос на кадры в этой сфере, учитывая, что индустрия 3D-технологий сейчас инвестирует не только в образование, науку, но и в здравоохранение, в экономику и в промышленность

Они также отметили, что пилотная образовательная программа по 3D-технологиям уже реализуется в государственных школах Сочи, что может быть полезно для стран-партнеров.

В ходе встречи стороны обсудили и вопросы, связанные с разработкой повесток двусторонних инициатив для выявления новых перспектив сотрудничества.