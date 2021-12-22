Армен Саркисян принял посла Кувейта в Армении Науафа Аль-Энези
13:50, 22 Декабрь, 2021
22 декабря президент Армен Саркисян принял чрезвычайного и полномочного посла Государства Кувейт в Республике Армения Навафа Аль-Энези.
Как передает «Арменпресс», в Аппарате президента сообщили что, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о нынешнем уровне развития армяно-кувейтских отношений и перспективах развития. В частности, было отмечено, что у двух стран есть потенциал для сотрудничества в сферах банковского дела, туризма и высоких технологий.Были обсуждены и региональные вопросы.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен