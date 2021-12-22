Армен Саркисян принял посла Кувейта в Армении Науафа Аль-Энези

22 декабря президент Армен Саркисян принял чрезвычайного и полномочного посла Государства Кувейт в Республике Армения Навафа Аль-Энези.

Как передает «Арменпресс», в Аппарате президента сообщили что, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о нынешнем уровне развития армяно-кувейтских отношений и перспективах развития. В частности, было отмечено, что у двух стран есть потенциал для сотрудничества в сферах банковского дела, туризма и высоких технологий.

Были обсуждены и региональные вопросы.