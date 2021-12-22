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Число погибших в результате крушения судна у Мадагаскара выросло до 64

Число погибших в результате крушения судна у Мадагаскара выросло до 64

Число жертв крушения грузового судна у берегов Мадагаскара возросло до 64. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на заявление местного агентства, в ведении которого находятся речные и морские порты.

По его данным, еще 24 человека числятся пропавшими без вести.

В понедельник Agence France-Presse проинформировало о том, что в результате инцидента погибли 17 человек, около 60 числились пропавшими без вести.


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