На юге Атлантического океана произошло землетрясение магнитудой 5,9
12:28, 22 Декабрь, 2021
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в среду в районе Южных Сандвичевых островов, расположенных в южной части Атлантического океана. Как передает Арменпресс, об этом сообщила Геологическая служба США.
По ее информации, эпицентр подземных толчков находился в 2 609 км к северо-востоку от аргентинского города Ушуая (провинция Огненная Земля), в котором проживают около 58 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 35 км.
Информации об угрозе цунами не поступало.
На Южных Сандвичевых островах нет постоянного населения.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен