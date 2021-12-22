СМИ: два поезда метро столкнулись в Тегеране
Столкновение двух поездов произошло в среду утром в метрополитене иранской столицы. Как передает Арменпресс, об этом сообщило Farsnews Agency, инцидент зарегистрирован в районе Читгар.
По данным службы спасения, пострадали 10 пассажиров, один из них находится в критическом состоянии.
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