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СМИ: два поезда метро столкнулись в Тегеране

СМИ: два поезда метро столкнулись в Тегеране

Столкновение двух поездов произошло в среду утром в метрополитене иранской столицы. Как передает Арменпресс, об этом сообщило Farsnews Agency, инцидент зарегистрирован в районе Читгар.

По данным службы спасения, пострадали 10 пассажиров, один из них находится в критическом состоянии.


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