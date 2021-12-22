Оксфордский университет и британо-шведская компания AstraZeneca, разработавшие ранее вакцину от коронавируса, приступили к созданию варианта препарата, предназначенного для борьбы с омикрон-штаммом, передает Арменпресс.

"Совместно с Оксфордским университетом мы предприняли предварительные шаги на пути к производству вариантной вакцины против "омикрона" на случай, если она понадобится", - приводит в среду заявление AstraZeneca газета Financial Times.

По словам руководителя исследовательской группы в Оксфорде Сэнди Дугласа, вакцины на основе аденовируса (производимые, например, Оксфордским университетом и AstraZeneca) в принципе могут быть использованы для более быстрого реагирования на любой новый штамм, чем предполагали ранее. "[У них] действительно важные преимущества, особенно там, где наибольшие проблемы связаны со спросом и логистикой", - добавил Дуглас.

Исследователи полагают, что смогут в случае необходимости разработать модификацию вакцины в течение 100 дней.

Как заявила ранее изданию глава Европейского агентства лекарственных средств Эмер Кук, эффективность существующих вакцин против коронавируса явно снизилась с появлением омикрон-штамма. Однако решение по поводу того, нужны ли вакцины против "омикрона", будет принято тогда, когда будет "достаточно научных доказательств" того, что существующие вакцины не работают.

Всемирная организация здравоохранения обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении организации говорилось, что у этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность. По данным ВОЗ, омикрон-штамм коронавируса к настоящему моменту обнаружен в 106 государствах.